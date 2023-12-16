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15:27, 16 декабря 2023Мир

Британский миноносец сбил ударный беспилотник над Красным морем

В Минобороны Великобритании сообщили о сбитом миноносцем БПЛА в Красном море

Фото: Photo: LA(Phot) Gary Weatherston / MOD / Wikimedia Commons

Британский эскадренный миноносец HMS Diamond сбил беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший над Красным морем. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Грант Шэппс в соцсети Х.

По словам Шеппса, HMS Diamond сбил предполагаемый ударный беспилотник, который был нацелен на торговое судно. Цель была уничтожена с помощью ракеты Sea Viper.

Других подробностей произошедшего министр не привел.

Ранее йеменские хуситы из группировки «Ансар Алла» нанесли удар по контейнеровозу компании Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе. Представители группировки подтвердили, что атака была осуществлена с помощью беспилотника.

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      Алевтина Запольская
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