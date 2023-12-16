Эмир Кувейта умер в возрасте 86 лет

Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Об этом сообщает РИА Новости.

Трагическую новость передал в эфире кувейтского государственного телевидения министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах.

Отмечается, что в ноябре эмир попал в больницу из-за проблем со здоровьем.

Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах — шестнадцатый эмир Кувейта и шестой эмир после независимости от Великобритании, находился на престоле с 29 сентября 2020 года. Он единокровный брат бывшего эмира Кувейта Сабаха IV и сын десятого эмира Кувейта — Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.