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13:04, 16 декабря 2023Мир

Эмир Кувейта умер в возрасте 86 лет

Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

Фото: Nasser Waggi / AP

Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Об этом сообщает РИА Новости.

Трагическую новость передал в эфире кувейтского государственного телевидения министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах.

Отмечается, что в ноябре эмир попал в больницу из-за проблем со здоровьем.

Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах — шестнадцатый эмир Кувейта и шестой эмир после независимости от Великобритании, находился на престоле с 29 сентября 2020 года. Он единокровный брат бывшего эмира Кувейта Сабаха IV и сын десятого эмира Кувейта — Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.

Екатерина Кашурникова
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