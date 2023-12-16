Европейское издание обвинило партию Додона в создании коалиций

EU Reporter обвинил Социалистическую партию в создании коалиций

Бывший президент Молдовы и один из самых видных политиков страны Игорь Додон не стесняется в выражениях, когда дело доходит до критики действующего президента Майи Санду или ее правящей партии PAS, которых он обвиняет в превращении Молдовы в диктатуру. Об этом написал в своей статье EU Reporter.

«Свободно переключаясь между русским и румынским языками, он путешествует по Молдове, призывая своих сторонников "послать властям четкий сигнал о том, что они больше не легитимны". Его антизападная позиция даже принесла ему репутацию самого пророссийского политика в Молдове, который однажды пришел к власти, использовав в своей предвыборной кампании фотографию с президентом России Владимиром Путиным, и был единственным иностранным почетным гостем Путина на военном параде в Москве в 2017 году», — пишет издание.

Додон вернулся к руководству крупнейшей оппозиционной Социалистической партией. В частности, он критикует политику Санду, вопросы европейской интеграции, борьбу с коррупцией или дистанцирование от России. Ответом властей на критику со стороны Додона стало судебное преследование, отмечает издание.

«Вскоре после местных выборов в ноябре 2023 года, на которых партия Санду PAS показала катастрофически низкий результат, проиграв оппозиционным силам во всех 11 крупнейших городах Молдовы, критики начали указывать на удивительное явление. Социалистическая партия Додона на местах внезапно начала голосовать в тандеме с местными функционерами PAS, что позволило последним занять ключевые позиции в местных органах управления и администрациях. Отвечая на вопрос о необычном развороте, Додон опроверг слухи о создании коалиций с его политическими оппонентами», — отмечает издание.

Поступки партии Додона говорят убедительнее, чем слова, заявило издание.

«Если и есть кто-то, кого Санду могла бы благодарить за фактическую компенсацию ущерба, нанесенного унизительным выступлениям ее партии на последних выборах, то это ее заклятый враг Игорь Додон. Этот своеобразный поворот является важным фактором, который европейские политики, принимающие решения, должны учитывать при общении с тем, кто находится у власти в Кишиневе: политический ландшафт Молдовы изменчив, непредсказуем и не поддается точному расчету», — пишет издание.