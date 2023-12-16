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19:33, 16 декабря 2023Забота о себе

Россиянам назвали снижающие либидо продукты

Фото: Mink Mingle / Unsplash

Сладкие, жирные и соленые блюда относятся к числу антиафродизиаков, предупредила дерматовенеролог Александра Филева. В комментарии для издания «Доктор Питер» врач назвала россиянам продукты, снижающие либидо.

Филева рассказала, что содержащийся в яйцах, молоке, сыре, индейке триптофан улучшает настроение и нормализует сон. Однако в то же время эта аминокислота снижает интерес к сексу, предупредила врач.

К дефициту тестостерона и снижению полового влечения у мужчин может привести употребление продуктов, богатых фитоэстрогенами: фасоли, гороха, чечевицы. Также снижают мужское либидо выпечка, квас, пиво и другие блюда с дрожжами

Александра Филевадерматовенеролог
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По словам врача, уровень тестостерона может снижаться при регулярном употреблении кофе, солодки и мяты. Мята в небольших количествах улучшает пищеварение, нормализует сон и снижает давление. Однако злоупотребление этой пряностью приводит к проблемам с эрекцией.

Ранее акушер-гинеколог Галина Лазута назвала причины снижения либидо у молодежи. Одной из причин она указала опущение органов таза.

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      Алиса Дмитриева
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