Россиянам назвали снижающие либидо продукты

Сладкие, жирные и соленые блюда относятся к числу антиафродизиаков, предупредила дерматовенеролог Александра Филева. В комментарии для издания «Доктор Питер» врач назвала россиянам продукты, снижающие либидо.

Филева рассказала, что содержащийся в яйцах, молоке, сыре, индейке триптофан улучшает настроение и нормализует сон. Однако в то же время эта аминокислота снижает интерес к сексу, предупредила врач.

К дефициту тестостерона и снижению полового влечения у мужчин может привести употребление продуктов, богатых фитоэстрогенами: фасоли, гороха, чечевицы. Также снижают мужское либидо выпечка, квас, пиво и другие блюда с дрожжами Александра Филева дерматовенеролог

По словам врача, уровень тестостерона может снижаться при регулярном употреблении кофе, солодки и мяты. Мята в небольших количествах улучшает пищеварение, нормализует сон и снижает давление. Однако злоупотребление этой пряностью приводит к проблемам с эрекцией.

Ранее акушер-гинеколог Галина Лазута назвала причины снижения либидо у молодежи. Одной из причин она указала опущение органов таза.