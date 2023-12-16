В ТК «Садовод» прокомментировали инцидент с потасовкой

ТК «Садовод»: инцидент с потасовкой не имеет отношения к комплексу

Инцидент, связанный с массовой потасовкой и последующим задержанием граждан, не имеет отношения к торговому комплексу «Садовод», сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ТК.

Уточняется, что инцидент произошел не на территории ТК «Садовод», а на соседней улице по адресу: Верхние Поля, 56.

«К торговому комплексу "Садовод" данное задержание не имеет никакого отношения», — прокомментировали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили дело в отношении мужчины, напавшего на полицейского. Дело было возбуждено по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и статье 319 («Оскорбление представителя власти») УК РФ. Отмечалось, что для проверки соблюдения миграционного законодательства в следственные органы были доставлены более 80 человек.