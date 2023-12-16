Сийярто рассказал об унизительном приеме в Вашингтоне

Сийярто сообщил об унизительном приеме со стороны администрации США в 2014 году

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал об унизительном приеме в США в 2014 году. Об этом он сообщил в интервью порталу Mandiner, передает РИА Новости.

По словам политика, в Вашингтоне ему дали понять, что если премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не приняли в Белом доме, то и его не будет принимать Госсекретарь США. В результате Сийярто провел встречу с Викторией Нуланд, которая в то время занимала должность помощника госсекретаря.

По словам главы венгерского МИД, беседа проходила за маленьким журнальным столиком, на который ему бросили «документацию из двух страниц». В документе отмечалось, что Будапешт должен внести изменения в ряд законов, в том числе Конституцию страны, а также описано, что относится к решениям, ожидаемым от парламента. «Я сообщил, что так не пойдет. Начиная с этого, стало понятно, что демократы не готовы ни к какому сотрудничеству с нами», — заявил Сийярто. Он также добавил, что с республиканцами венгерские власти «всегда сохраняли корректные, уравновешенные отношения, основанные на взаимном уважении».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал кандидатуру Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году. Он назвал себя и экс-президента США ветеранами международной политики и пожелал ему победы фразой «ветераны всегда поддерживают друг друга».