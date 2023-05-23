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16:03, 23 мая 2023Мир

Орбан пожелал победы Трампу фразой «ветераны всегда поддерживают друг друга»

Орбан пожелал Трампу победы на выборах фразой «ветераны всегда поддерживают друг друга»

Фото: Brian Snyder / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал кандидатуру Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году. Его слова передает ТАСС.

Глава венгерского правительства отметил, что считает Трампа очень хорошим лидером. Он назвал себя и экс-президента США ветеранами международной политики и пожелал ему победы фразой «ветераны всегда поддерживают друг друга».

Орбан также высказался о причинах разногласий между ним и действующим президентом США Джо Байденом. «Не надо вмешиваться в наши внутренние дела. Трамп это понимал», — уточнил он.

Ранее Орбан заявил о неспособности Украины победить Россию в конфликте без участия войск стран НАТО. По его словам, учитывая тот факт, что альянс не готов ввести свои войска, становится очевидным, что «бедным украинцам на поле боя не победить».

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Виктория Кондратьева
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