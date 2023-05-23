Орбан заявил о неспособности Украины победить Россию без НАТО

Премьер Венгрии Орбан заявил, что Украина не сможет победить Россию без участия НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о неспособности Украины победить Россию в конфликте без участия войск стран НАТО. Его слова передает Bloomberg.

«Учитывая цифры, учитывая обстоятельства, принимая во внимание тот факт, что НАТО не готова ввести войска, становится очевидным, что бедным украинцам на поле боя не победить», — высказался глава венгерского правительства.

Ранее стало известно, что Венгрия отвергла ряд положений нового пакета санкций Европейского союза (ЕС) против России. Глава МИД страны Петер Сийярто отметил, что санкции вредят Европе больше, чем России, и европейское сообщество должно было извлечь уроки из их последствий.