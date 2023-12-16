США и Южная Корея назвали главное условие падения режима в КНДР

ТАСС: США и Южная Корея назвали применение ядерного оружия концом режима в КНДР

США и Южная Корея назвали применение КНДР ядерного оружия главным условием, которое приведет к падению режима в этой стране. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Белого дома.

В США заявили, что если Пхеньян применит ядерное оружие против Южной Кореи, то незамедлительный и сокрушительный ответ не заставит себя ждать. Об этом сообщили после заседания консультативной группы по вопросам ядерного планирования США и Республики Корея.

США подтвердили готовность обеспечивать Республике Корея расширенное сдерживание, подкрепленное полным набором американских возможностей, включая ядерные заявление Белого дома

В опубликованном документе говорится, что любая ядерная атака КНДР против США или их союзников приведет к окончанию режима Ким Чен Ына.

Ранее Северная Корея пригрозила США из-за покушений на ее работу в космосе. В частности, КНДР уведомила, что «в ответ на любое вмешательство США в космическую деятельность она ликвидирует жизнеспособность американских разведывательных спутников».