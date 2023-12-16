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03:06, 16 декабря 2023Интернет и СМИ

Украине предрекли пересмотр представления о «победе» в конфликте с Россией

HN: Украине придется пересмотреть представление о победе под давлением Запада

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Украине придется пересмотреть свое представление о победе в конфликте с Россией из-за давления Запада, считает обозреватель издания Hospodářské noviny Мартин Эгл.

Он отметил, что Киев поставил перед собой цель добиться выхода на границы 1991 года, однако, по его словам, это невыполнимо. Журналист полагает, что в следующем году начнется дискуссия о том, что именно можно считать победой, и западные страны будут подталкивать украинские власти к переговорам с Москвой.

Он подчеркнул, что Украина терпит неудачу как на поле боя, так и на политической арене. Отсутствие военных успехов, по мнению Эгла, связано с нехваткой солдат и талантливых командиров. Помимо этого, украинские военнослужащие не могут эффективно использовать западную технику, добавил он.

Ранее первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил о намерении Вашингтона подтолкнуть Россию в конце 2024 года к переговорам с Украиной на условиях, приемлемых для Киева.

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      Марина Совина
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