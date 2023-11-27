В США заявили о нежелании подталкивать Украину к переговорам с Россией

О'Брайен: в США нет политики по подталкиванию Украины к переговорам с Россией

США не проводят политику по подталкиванию Украины к переговорам с Россией. Об этом заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, сообщает Reuters.

Он также отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе представит страну на встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в столице Северной Македонии Скопье. Там он объявит, что НАТО будет постоянно поддерживать Украину в конфликте с Россией.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что Киев провалил контрнаступление даже с оружием альянса. По его словам, это подтвердило, что нельзя недооценивать Россию, поскольку ее индустрия переведена в военный режим и страна способна снабжать армию боеприпасами и техникой.