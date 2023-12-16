Искавшая работу в Италии украинка пожаловалась на предложения секса за деньги

Украинка, переехавшая в Италию, пожаловалась, что при размещении в газете объявления о поиске работы она получила непристойные звонки от местных мужчин. Девушка рассказала, что в ответ на ее резюме ей предлагали секс за деньги, в соцсети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Вам позвонит итальянец и предложит очень хорошую сумму за вечер. Допустим, мне предложили тысячу евро — немаленькие деньги. Также вам объяснят, что нужно сделать фотографии в стиле ню и все, что он попросит», — поделилась мигрантка. Она добавила, что не поддалась на уговоры такого «работодателя», поскольку ее воспитание и моральные принципы не позволили ей согласиться.

Девушка также рассказала, что из-за того, что она отказывается от подобных предложений о работе, в настоящий момент в Италии она занимается покраской деревьев.

Ранее жительницы Великобритании пожаловались на украинских беженок, которые «наставляют им рога» и уводят мужей и партнеров. Британка Эмма Нисигаки сообщила, что предоставила украинцам жилье в рамках программы «Дома для Украины». По ее словам, она знает «более десятка жен», мужья которых завели роман с украинками, поселившимися у них дома.