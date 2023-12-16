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08:46, 16 декабря 2023Бывший СССР

Украинский фонд уличили в спонсировании террористической организации

РИА Новости: фонд журналистов Украины спонсирует террористическую организацию

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Украинский фонд, созданный украинскими журналистами для оказания помощи представителям СМИ, собирает деньги для запрещенного в России террористического легиона «Свобода России» (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). К такому выводу пришло РИА Новости.

Как отмечает агентство, на сайте легиона утверждается, что его создавали «журналисты для журналистов». Обозреватели также обратили внимание на реквизиты счета для финансовой помощи организации. Уточняется, что счет принадлежит благотворительной организации «Фонд 24.02», помощь от которой с февраля прошлого года получили 900 человек и компаний.

«Из них более 20 редакций украинских изданий обеспечены бронежилетами и шлемами, более сотни журналистов, фрилансеров, фиксеров, локальных продюсеров получили средства защиты и техническое оборудование для работы в опасных условиях», — цитирует агентство сообщение на портале фонда. Предположительно, среди них и запрещенный в России легион.

В мае Верховный суд России признал «Легион "Свобода России"» террористическим и запретил его на территории страны. По данным прокуратуры, организация была создана на Украине для подрыва основ конституционного строя и свержения власти, в том числе путем терактов.

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