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22:14, 16 декабря 2023Силовые структуры

Установлена причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских на «Садоводе»

СК установил причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских на «Садоводе»

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Московские следователи установили причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских у рынка «Садовод». Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице в Telegram.

Шестеро подозреваемых уже доставлены на допрос, проводятся следственные действия. Личности остальных участников инцидента уже установлены, ведется их поиск.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили дело в отношении мужчины, напавшего на полицейского. Дело было возбуждено по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и статье 319 («Оскорбление представителя власти») УК РФ. Отмечалось, что для проверки соблюдения миграционного законодательства в следственные органы были доставлены более 80 человек.

Инцидент произошел 15 ноября. Владелец автомобиля при проверке документов попытался скрыться от полицейского, а затем несколько раз ударил его. При задержании мужчины около 80 человек попытались отбить злоумышленника у полиции.

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      Марина Совина
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