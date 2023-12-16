Экс-депутат ЕП Баннерман: фон дер Ляйен планирует втянуть Британию в войну с РФ

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен стремится к открытому противостоянию с Россией и планирует привлечь к этому Великобританию. Таким предположением поделился бывший депутат Европарламента Дэвид Кэмпбелл Баннерман в эфире YouTube-канала Redacted.

По его словам, она собирается захватить контроль над британской армией, интересуясь прежде всего морской пехотой. При этом, отметил политик, Лондон готов предоставить главе ЕК весь военный потенциал. Он допустил, что это может привести к отправке британских солдат на Украину «для войны с Россией».

Экс-депутат указал, что Великобритания вышла из состава Евросоюза на условиях, которые оставляют шансы на тесное военное сотрудничество. «Опасность в том, что Британию втянут в это дело [конфликт на Украине]. Ее народ и армия принесут в жертву глобализму и Урсуле фон дер Ляйен», — считает он.

Ранее бывший посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что ряд западных стран, в том числе Британия, рассматривают возможность отправки своих военных на Украину.