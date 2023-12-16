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02:27, 16 декабря 2023Мир

В ЕП раскритиковали генсека НАТО после слов о конфликте на Украине

Депутат ЕП Уоллес: слова Столтенберга об украинском конфликте безумны
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Yves Herman / Reuters

Депутат Европарламента (ЕП) Мик Уоллес на своей странице в X раскритиковал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за его заявление о причинах конфликта на Украине.

По словам политика, Вашингтон и Евросоюз стремились затянуть конфликт, а генсек альянса «хвастался тем, что они его спровоцировали». При этом, пишет Уоллес, на это были потрачены миллиарды долларов, но в итоге Украина оказалась разрушена. «Для чего это? Чтобы удовлетворить геополитические интересы США? Безумие...», — высказался депутат.

Ранее Столтенберг счел производство оружия для Украины путем к миру. Он пояснил, что чем сильнее украинская сторона будет на поле боя, тем сильнее будет ее позиция за любым столом переговоров.

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      Марина Совина
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