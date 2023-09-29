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14:55, 29 сентября 2023Мир

Генсек НАТО увидел путь к миру на Украине в производстве оружия

Генсек НАТО Столтенберг: оружие для Украины — это путь к миру
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Оружие для Украины — это путь к миру. Киеву нужны возможности, высокого качества, в больших количествах и быстро. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на первом Международном форуме оборонной промышленности в украинской столице. Публикация доступна на сайте альянса.

Столтенберг увидел путь к прекращению конфликта в производстве оружия. Он высоко оценил изобретательность украинской оборонной промышленности.

««От дронов до разминирования Украина внедряет инновации с молниеносной скоростью»», — подчеркнул генсек, отметив, что чем сильнее Украина будет на поле боя, тем сильнее будет ее позиция за любым столом переговоров.

Ранее Столтенберг заявил, что Украина более близка к вступлению в НАТО, чем когда-либо. «Когда я последний раз был здесь в апреле, мы обсуждали нашу подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе. (...) Украина пользуется сильной поддержкой со стороны 31 союзника по НАТО и многих партнеров. В общей сложности более 50 стран поддерживают и снабжают вас через контактную группу по обороне Украины», — сказал он.

По его словам, страны блока приняли три исторических решения, чтобы приблизить членство Украины. В частности, объединение сократило путь Киева в НАТО с двух до одного шага, отменив требование по выполнению Плана действий по членству.

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    Виктория Кондратьева
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