Бизнесмен Дотком: оружие России может вызвать стометровое цунами у Нью-Йорка

Российское ядерное оружие способно вызвать стометровое цунами у берега Нью-Йорка, превратив город в непригодную для жизни пустошь. Об этом заявил немецко-финский бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.

Он отметил, что Россия сосредоточилась на создании самого мощного ядерного арсенала в мире, включая создание гиперзвуковых ракет большой дальности, которые могут топить авианосцы, а также автономных торпед с ядерным двигателем, пересекающих океаны без необходимости дозаправки. «Они несут самые большие ядерные боеголовки, известные людям, и их практически невозможно обнаружить», — предупредил Дотком.

По его мнению, американцы и граждане стран НАТО «должны понимать, что Запад не может победить Россию на поле боя». Он призвал их требовать от своих правительств заключения мира, пока не стало слишком поздно. По подсчетам Доткома, российский военный бюджет в 160 миллиардов долларов сопоставим с 640 миллиардами долларов в Соединенных Штатах.