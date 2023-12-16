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00:22, 16 декабря 2023Интернет и СМИ

В Италии назвали отговорившего Орбана от вето на вступление Украины в ЕС

Libero: Мелони отговорила Орбана от вето на вступление Украины в ЕС

Фото: Dominika Zarzycka / Globallookpress.com

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони уговорила венгерского коллегу Виктора Орбана не накладывать вето на вступление Украины и Молдавии в Европейский союз (ЕС), сообщает Libero.

По данным издания, политики провели встречу на полях саммита стран Евросоюза, в ходе которой Мелони отговорила Орбана препятствовать переговорам о членстве государств в организации. «Орбан в конце концов решил не решать и покинул зал, но важнейшую роль сыграла Мелони», — говорится в материале.

Ранее венгерский премьер заявил, что Будапешт сможет остановить процесс приема еще 75 раз, поэтому он не торопится препятствовать членам ЕС принимать решение о начале переговоров по вступлению Украины. Он подчеркнул, что окончательное решение будет утверждено парламентами 27 государств-членов организации.

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      Марина Совина
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