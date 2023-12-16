В Киеве мужчина представился новым мэром и прогулялся по администрации

В Киеве мужчина беспрепятственно зашел в КГГА и представился новым мэром

В Киеве неизвестный мужчина беспрепятственно прогулялся по зданию Киевской городской государственной администрации (КГГА) и представился новым мэром. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайдер UA».

Ранее «5 канал» сообщил, что у городской администрации в Киеве прошел митинг в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Участники протеста потребовали от местных властей направить деньги из других статей расходов на программу «Защитник Киева».

Предположительно, один из участников митинга решил зайти в здание администрации. Судя по видео, полицейские на входе не стали его останавливать. Внутри здания он столкнулся с охранниками, которые поначалу даже не попытались его остановить. Позже они попытались выяснить, на каком основании он вошел, на что мужчина ответил, что он теперь «вместо Кличко».

16 декабря стало известно, что Кличко проигнорировал совещание с представителями украинских властей, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Причины, по которым он это сделал, не раскрываются.