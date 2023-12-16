Мэр Киева проигнорировал совещание с участием Зеленского

KlymenkoTime: мэр Киева Кличко не пришел на совещание с участием Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко не пришел на совещание с представителями украинских властей, на котором присутствовал президент страны Владимир Зеленский. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Авторы публикации приложили видео, судя по которому Кличко не присутствовал на встрече. На соответствующий вопрос Зеленского в зале ответили, что мэра Киева нет. На реплику об отсутствии градоначальника в зале раздался смех. «Нужно сделать все, чтобы в Киеве был мэр», — пошутил Зеленский.

Причины, по которым Кличко проигнорировал мероприятие, не раскрываются.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в 2024 году Зеленский столкнется с еще большим количеством критики в свой адрес. Главными противниками президента журналисты назвали окружение Кличко, связанные с западными грантовыми проектами группы и оппозиционную партию Петра Порошенко «Европейская солидарность».