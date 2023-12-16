Депутат Бут: поставляемое Киеву вооружение рано или поздно окажется в США

Поставляемое Киеву вооружение в конечном итоге окажется и в США. Об этом заявил депутат Ульяновского заксобрания Виктор Бут агентству РИА Новости.

«Это не просто растекание оружия, которое они поставляют на Украину различным криминальным и террористическим группировкам, оно рано или поздно появится в самих США», — сказал он.

Бут уточнил, что сейчас мексиканские наркокартели активно покупают то, что продают Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что Пентагон может поставить Украине военную технику из американских запасов на сумму 4,6 миллиарда долларов в рамках так называемого президентского разрешения на сокращение численности войск (PDA) в надежде дождаться денег, чтобы заменить вооружение на новое.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует привлечь компании США для наращивания производства вооружений, в том числе военной техники и боеприпасов. Кроме того, он сообщил об идее создать на Украине европейский оборонный хаб.