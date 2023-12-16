Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:47, 16 декабря 2023Россия

В России назвали конечную точку поставляемого Киеву вооружения

Депутат Бут: поставляемое Киеву вооружение рано или поздно окажется в США

Фото: Brendan Smialoski / Reuters

Поставляемое Киеву вооружение в конечном итоге окажется и в США. Об этом заявил депутат Ульяновского заксобрания Виктор Бут агентству РИА Новости.

«Это не просто растекание оружия, которое они поставляют на Украину различным криминальным и террористическим группировкам, оно рано или поздно появится в самих США», — сказал он.

Бут уточнил, что сейчас мексиканские наркокартели активно покупают то, что продают Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что Пентагон может поставить Украине военную технику из американских запасов на сумму 4,6 миллиарда долларов в рамках так называемого президентского разрешения на сокращение численности войск (PDA) в надежде дождаться денег, чтобы заменить вооружение на новое.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует привлечь компании США для наращивания производства вооружений, в том числе военной техники и боеприпасов. Кроме того, он сообщил об идее создать на Украине европейский оборонный хаб.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Наше командование нас кинуло» Шесть пограничников ВСУ сдались в плен на границе с Россией

      Депардье пригрозили лишить ордена Почетного легиона

      В России назвали конечную точку поставляемого Киеву вооружения

      Беспилотник ВСУ атаковал поселок в Белгородской области

      Япония подготовила рекордный военный бюджет на 2024 год

      В ВСУ пожаловались на тщетные бои на левом берегу Днепра

      США продолжат разработку крылатой ракеты в ядерном оснащении

      Бывшего тренера ПСЖ потребовали приговорить к году тюрьмы за расизм

      Рост числа желающих сдаться в плен бойцов ВСУ объяснили

      Британский миноносец сбил ударный беспилотник над Красным морем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости