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17:20, 16 декабря 2023Силовые структуры

В российском городе задержали мужчину за расправу над девочкой в 1999 году

В Петербурге спустя 24 года задержали подозреваемого в убийстве 8-летней девочки

Фото: Andrew Angelov / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге задержали 40-летнего мужчину за расправу над восьмилетней девочкой, совершенную 24 года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в 1999 году подозреваемый обманом проник в квартиру, где жила потерпевшая, изнасиловал девочку и стал ее душить. Она не выжила. Затем мужчина похитил игровую приставку и сбежал.

Было возбуждено дело, но долгое время правоохранители не могли его раскрыть. Однако в 2023 году они установили личность фигуранта: им оказался экспедитор. Его уже допросили, и он признал вину, подтвердив показания на месте происшествия. В настоящий момент решается вопрос о предъявлении обвинений мужчине. Кроме того, следствие планирует ходатайствовать о его аресте.

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      Екатерина Кашурникова
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