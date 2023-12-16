В словах Путина увидели насмешку над положением Украины

Bloomberg: Путин насмехается над Зеленским из-за финансовых трудностей Киева

Президент России Владимир Путин насмехается над украинским коллегой Владимиром Зеленским на фоне сокращения финансовой помощи от Запада, сообщает Bloomberg.

Агентство указало на трудное положение главы Украины, который после неудачного контрнаступления армии столкнулся с уменьшением финансирования со стороны союзников. «Путин насмехается над ним, говоря, что помощь помаленьку заканчивается», — говорится в материале.

Ранее российский президент заявил, что Украина получает военную помощь от Запада «на халяву». При этом, по словам Путина, «халява» уже начала заканчиваться.