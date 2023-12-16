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19:18, 16 декабря 2023Мир

В Ватикане впервые в истории осудили кардинала

ANSA: кардинала Ватикана приговорили к пяти годам тюрьмы по делу о недвижимости

Фото: Briana Tozour / Unsplash

Кардинала Анджело Беччу приговорили к пяти с половиной годам тюрьмы по делу о недвижимости в Лондоне. Впервые в истории кардинала осудили и отправили в тюрьму, об этом сообщило агентство ANSA.

Процесс по делу о покупке недвижимости в Лондоне для Святого престола длился два с половиной года. Следствие установило, что кардинал Беччу ответственен за совершенные во время процедуры нарушения и злоупотребления. Также ему вменяли предоставление ложной информации и мошенничество. Во время процесса на скамье подсудимых, кроме кардинала, оказались еще девять человек.

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На момент заключения сделки о покупке недвижимости в Великобритании Беччу занимал пост заместителя государственного секретаря Ватикана по общим делам. Обвинение требовало для обвиняемого семь лет и три месяца заключения. Свою вину Беччу ни по одному из обвинений не признал.

Ранее стало известно, что Папа Римский Франциск наказал консервативного кардинала Рэймонда Берка за то, что он является источником разногласий внутри церкви. Понтифик лишил Берка зарплаты как кардинала в отставке, а также его привилегий иметь субсидированную квартиру в Ватикане, поскольку он использовал ресурсы против католической церкви.

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      Алиса Дмитриева
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