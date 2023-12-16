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01:30, 16 декабря 2023Мир

В Венгрии заявили о бессмысленности переговоров ЕС с Украиной

Сийярто: решение ЕС начать переговоры с Украиной не имеет практического смысла

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Решение Евросоюза начать переговоры с Украиной является бессмысленным и иррациональным. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью порталу Mandiner.

«ЕС принял принципиальное решение по Украине, которое не имеет практического значения», — сказал он, пояснив, что план переговоров отсутствует. По словам Сийярто, ни у кого нет представления о том, какие могут быть последствия такого шага. «Это решение, от которого лучше устраниться», — добавил он.

Ранее Петер Сийярто предупредил о готовности Будапешта наложить жесткое вето на переговоры о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС), если они будут вредить венгерским интересам.

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      Марина Совина
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