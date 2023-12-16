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01:02, 16 декабря 2023Мир

В Венгрии пригрозили жестким вето на переговоры ЕС с Украиной

Сийярто: Венгрия может наложить жесткое вето на переговоры ЕС с Украиной
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Mary Altaffer / Pool / Reuters

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил о готовности Будапешта наложить жесткое вето на переговоры о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС), если они будут вредить венгерским интересам. Об этом он заявил в интервью Mandiner.

Он прокомментировал решение о начале переговоров по вступлению страны в объединение, подчеркнув, что оно «не имеет никакого практического значения». «Если при подготовке к реальным переговорам Брюссель захочет втиснуть в переговорные рамки что-то такое, что нанесло бы нам ущерб, то нам тогда придется прибегнуть к инструменту жесткого вето», — пригрозил министр.

15 декабря глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о решении начать переговоры о присоединении Украины и Молдавии к Евросоюзу. Однако главы стран организации не стали устанавливать сроки запуска переговорного процесса.

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      Марина Совина
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