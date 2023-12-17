Глава Дагестана назвал причину событий в аэропорту Махачкалы

Меликов рассказал об информировании жителей Дагестана о событиях в Палестине

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов отметил, что события в аэропорту Махачкалы произошли из-за того, что люди были не информированы. Причину беспорядков он назвал Telegram-каналу Daily Storm.

По его словам, сейчас жителей региона информируют о событиях в Палестине «на уровне школ и вузов». Помимо этого, с коллективами рабочих и группами населения, которые могут быть подвержены влиянию, проводят беседы. Глава республики считает, что это уже дает плоды.

Политик подчеркнул, что дагестанцам рассказывают и о том, как будут помогать беженцам из Газы. Он также заверил, что сейчас в Дагестане нет никакого напряжения и что надо прекращать комментировать этот инцидент.

Ранее глава Дагестана предлагал «поставить точку» на событиях в аэропорту Махачкалы. Он повторил, что виновные в беспорядках и погромах должны понести ответственность.

