Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:55, 17 декабря 2023Мир

Израиль заявил о нанесении новых ударов по Ливану

ЦАХАЛ: Израиль нанес удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане

Фото: Maya Gebeily / Unsplash

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram о нанесении новых ударов по инфраструктуре движения «Хезболла» на территории Ливана.

ЦАХАЛ нанес ответные удары после того, как Ливан произвел запуски в сторону районов Араб-аль-Арамше, Саса и Довев на севере Израиля. Отмечается, что несколько ракет не пересекли территорию страны.

Ранее в секторе Газа церковь латинского обряда подверглась обстрелу со стороны Израиля. Предварительно, две женщины получили несовместимые с жизнью травмы — ими оказались престарелая мать и ее дочь.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Война с Западом, вступление Финляндии в НАТО и создание нового военного округа. Что рассказал Путин после прямой линии?

      В России нашли способ не платить за отопление

      Стало известно о состоянии пострадавших во время стрельбы в брянской гимназии

      В Сербии опровергли заявления о нарушении выборного процесса

      Мэр Воронежа отреагировал на снежные кучи со своей фамилией

      Российские военные отразили атаку спецназа ВСУ на краснолиманском направлении

      Российские средства ПВО сбили три самолета ВСУ

      В Венгрии заявили об отсутствии угрозы для стран ЕС со стороны России

      Глава Дагестана высказался о возобновлении рейсов из Тель-Авива

      В МИД России назвали способ обмена пленными с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости