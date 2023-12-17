Израиль заявил о нанесении новых ударов по Ливану

ЦАХАЛ: Израиль нанес удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram о нанесении новых ударов по инфраструктуре движения «Хезболла» на территории Ливана.

ЦАХАЛ нанес ответные удары после того, как Ливан произвел запуски в сторону районов Араб-аль-Арамше, Саса и Довев на севере Израиля. Отмечается, что несколько ракет не пересекли территорию страны.

Ранее в секторе Газа церковь латинского обряда подверглась обстрелу со стороны Израиля. Предварительно, две женщины получили несовместимые с жизнью травмы — ими оказались престарелая мать и ее дочь.

