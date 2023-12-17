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12:13, 17 декабря 2023Бывший СССР

На Украине заявили о разочарованности в способности обороняться

Экс-премьер Украины: Киев потерял надежду не только на победу, но и на оборону

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев разочаровался в способности обороняться. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передает РИА Новости.

«Киевский режим окончательно потерял надежду не только на победу, но даже на успешную оборону. Похоже, что выделенные МВФ и Нидерландами средства будут успешно разворовываться», — сказал он, добавив, что строительство оборонительных сооружений будет финансироваться по остаточному принципу.

Тот мизер, который на эти цели выделит госбюджет, будет раздербанен между собой закупщиками материалов на местах, предрек он. По его словам, Владимир Зеленский рассчитывает на рубеж обороны в городах, где технике будет тяжелее, поэтому именно пехота станет основным стратегическим оружием.

Для этих целей мобилизуют столько мужчин, объяснил Азаров. Жителям городов не останется ничего другого, кроме как участвовать в боях, которые будут идти в их населенных пунктах. По его словам, украинский генштаб решил пересмотреть военную стратегию и пока отложить попытки отвоевать новые территории, это можно назвать контролируемым отступлением с боем.

Ранее экс-разведчик ВС США Тони Шаффер заявил о победе России в конфликте на Украине. По его мнению, НАТО не будет рассматривать вопрос о членстве Украины в блоке из-за предупреждения президента России Владимира Путина и победы Москвы в конфликте.

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      Виктория Кондратьева
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