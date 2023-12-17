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11:16, 17 декабря 2023Мир

На Западе старинный 200-летний отель подвинули при помощи мыла

В Канаде подвинули построенный более 200 лет назад отель при помощи мыла

Фото: Unsplash

В канадской провинции Новая Шотландия строители подвинули построенный более 200 лет назад отель. Об этом сообщает РБК.

Старинное здание весом 220 тонн удалось переместить при помощи мыла. Его поместили под фундаментом, чтобы поверхность была скользкой, а отель разбирать не пришлось. Таким образом здание удалось сдвинуть на несколько метров.

Момент передвижения отеля попал на видео. На кадрах видно, как здание медленно перемешается, а вокруг него ходят строители.

Ранее стало известно, что компания MintGreen заключила контракт с энергетической компанией города Норт-Ванкувер в Канаде, чтобы начать отопление более 100 жилых и коммерческих зданий с помощью инновационной низкоуглеродной энергии

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      Варвара Митина
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