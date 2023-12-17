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17:07, 17 декабря 2023Мир

Путин обвинил Запад в попытке внести смуту в России

Путин обвинил Запад в попытке снести госсистему России и внести внутреннюю смуту

Фото: Bocharov Denis / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин обвинил Запад в попытке снести госсистему страны и внести внутреннюю смуту. Его слова приводит РИА Новости.

«Развязав против нас настоящую агрессию, она шла по нарастающей из года в год, элиты Запада рассчитывали не только обрушить экономику и социальную сферу России, но и нашу политическую государственную систему», — сказал политик.

По его словам, западные страны полагали и полагают, что смогут посеять в России внутреннюю смуту. Способы для такой дестабилизации хорошо известны и не раз уже были опробованы западными элитами во многих регионах мира в ходе так называемых цветных переворотов, однако подобные рецепты не сработали и это не произойдет в отношении России — свободного, самостоятельного и суверенного государства.

Ранее на Западе рассказали про изменение мнения о России. Иностранные аналитики начали признавать, что инициатива в конфликте на Украине — у России, поделился обозреватель Financial Times Тони Барбер.

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      Виктория Кондратьева
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