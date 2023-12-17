Раскрыта польза дополнительного сна в выходные

Daily Mail: дополнительный сон в выходные снижает риск сердечного приступа

Дополнительный сон в выходные после рабочей недели способен снизить вероятность сердечного приступа и других сердечно-сосудистых заболеваний. О его пользе заявили исследователи из Китайского Нанкинского медицинского университета, пишет Daily Mail.

В рамках исследования ученые изучили влияние циклов сна на здоровье у 3,4 тысячи человек. Согласно полученным результатам, у людей, испытывавших нехватку сна на протяжении будней и затем спавших пару лишних часов в субботу или воскресенье, риск сердечного приступа снижался на 63 процента. У испытуемых, не уделявших дополнительное время сну в выходные, риски сердечно-сосудистых заболеваний возрастали.

Для профилактики заболеваний сердца врачи рекомендуют спать в среднем семь-восемь часов в сутки. При более коротком сне в будни его нехватку можно восполнять в выходные, раскрыли специалисты.

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