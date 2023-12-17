МО: армия России отразила атаку спецназа ВСУ на краснолиманском направлении

Подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили атаку 12-й бригады специального назначения нацгвардии Украины юго-восточнее населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики (ЛНР) на краснолиманском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Отмечается, что ударами штурмовой и армейской авиации поражены живая сила и техника 67-й и 109-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Серебрянского лесничества и населенного пункта Розовка ЛНР.

По данным МО, потери ВСУ составили до 90 военнослужащих. Также украинская армия потеряла боевую бронированную машину и три автомобиля.

Ранее российские войска нанесли поражение штурмовой группе бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) на краснолиманском направлении. Потери противника составили до 100 военнослужащих.