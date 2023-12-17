Тринадцать человек погибли при обрушении крыши спортцентра в Аргентине

В аргентинском городе Баия-Бланка из-за шторма обрушилась крыша спортцентра

В аргентинском городе Баия-Бланка близ Буэнос-Айреса из-за шторма обрушилась крыша спортцентра, в котором проходили соревнования по скейтборду. Не менее 13 человек погибли, сообщает издание Pagina 12.

Три человека были госпитализированы в тяжелом состоянии. Отмечается, что под завалами могут находиться еще люди. Из-за сильного порыва ветра также упали часть трибун и большой экран.

На побережье Аргентины обрушился шторм со скоростью ветра, достигающей 150 километров в час. Часть районов Баия-Бланки осталась без электричества.

Ранее на видео попали последствия урагана в Камчатском крае, из-за которого под воду уходят целые поселки. На кадрах видно, как мощные волны накрывают береговую линию и затапливают близлежащие дома.