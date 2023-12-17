Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:24, 17 декабря 2023Мир

Тринадцать человек погибли при обрушении крыши спортцентра в Аргентине

В аргентинском городе Баия-Бланка из-за шторма обрушилась крыша спортцентра

Фото: claudio santisteban / Shutterstock / Fotodom

В аргентинском городе Баия-Бланка близ Буэнос-Айреса из-за шторма обрушилась крыша спортцентра, в котором проходили соревнования по скейтборду. Не менее 13 человек погибли, сообщает издание Pagina 12.

Три человека были госпитализированы в тяжелом состоянии. Отмечается, что под завалами могут находиться еще люди. Из-за сильного порыва ветра также упали часть трибун и большой экран.

На побережье Аргентины обрушился шторм со скоростью ветра, достигающей 150 километров в час. Часть районов Баия-Бланки осталась без электричества.

Ранее на видео попали последствия урагана в Камчатском крае, из-за которого под воду уходят целые поселки. На кадрах видно, как мощные волны накрывают береговую линию и затапливают близлежащие дома.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Шульгин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Война с Западом, вступление Финляндии в НАТО и создание нового военного округа. Что рассказал Путин после прямой линии?

      Сотни тысяч россиян остались без света

      Тринадцать человек погибли при обрушении крыши спортцентра в Аргентине

      Москвичам назвали срок окончания снегопада

      Глава Дагестана назвал причину событий в аэропорту Махачкалы

      Москвичам сообщили об опасной погоде

      Российский подъезд превратился в ледяную пещеру из-за халатности коммунальщиков

      Путин рассказал о планах на Новый год

      Во Франции задержали киберсталкера за травлю мэра Парижа в сети

      На Украине начали вручать повестки в торговых центрах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости