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10:29, 17 декабря 2023Мир

В европейской стране предупредили о конфискации подарков из России

Таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из России

Фото: Unsplash

Таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из России. Об этом сообщает ТАСС.

Это связано с необходимостью соблюдать санкции, заявили представители таможни. Под ограничения попадают вещи из целлюлозы и бумаги, дерева, камней и драгоценных металлов, а также пластмассы. Таким образом, книги, косметика и игрушки могут остаться на пунктах пограничного контроля.

Ранее в этой европейской стране у россиян начали изымать автомобили с российскими номерами, объясняя это санкциями. Подобные действия со стороны немецких таможенников являются грубым прочтением санкционных правил, согласно которым нельзя экспортировать автомобили из России в Евросоюз, считает адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.

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