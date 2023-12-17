В европейской стране предупредили о конфискации подарков из России

Таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из России

Таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из России. Об этом сообщает ТАСС.

Это связано с необходимостью соблюдать санкции, заявили представители таможни. Под ограничения попадают вещи из целлюлозы и бумаги, дерева, камней и драгоценных металлов, а также пластмассы. Таким образом, книги, косметика и игрушки могут остаться на пунктах пограничного контроля.

Ранее в этой европейской стране у россиян начали изымать автомобили с российскими номерами, объясняя это санкциями. Подобные действия со стороны немецких таможенников являются грубым прочтением санкционных правил, согласно которым нельзя экспортировать автомобили из России в Евросоюз, считает адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.