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04:13, 17 декабря 2023Бывший СССР

В Киеве заявили о проблемах из-за «обид» Зеленского

Экс-посол Елисеев: обиды Зеленского на Орбана помешают Украине вступить в ЕС
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Эмоциональность президента Украины Владимира Зеленского в общении с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном может помешать Киеву на пути в Евросоюз. Об этом заявил экс-представитель Украины при ЕС Константин Елисеев в статье для украинской газеты «Зеркало недели».

«Непрерывная волна оскорблений и обвинений со стороны официального Киева в адрес венгерского руководства едва не привела к катастрофе. Эмоциональный короткий обмен репликами между Зеленским и Орбаном в Буэнос-Айресе стал лишь очередным примером того, как делать не нужно», — написал дипломат. Как считает Елисеев, Украине не следует обольщаться из-за решения ЕС о начале переговоров о вступлении с Киевом.

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Он предположил, что в Брюсселе будут внимательно оценивать каждый шаг в процессе переговоров. Кроме того, по словам экс-посла, открытие и закрытие каждого из 35 этапов переговоров потребуют консенсуса всех государств — членов ЕС, в том числе Венгрию. «Недаром, , упреждая эмоциональный личный штурм премьер-министра Венгрии, который вывел бы дискуссию в измерение личных обид, президенту Украины рекомендовали воздержаться от визита в Брюссель. Над этим "звоночком" стоило бы серьезно задуматься», — опасается проблем Елисеев.

16 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о готовности Будапешта наложить жесткое вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС. По его словам, решение о начале переговорного процесса не имеет практического значения.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о решении начать переговоры о членстве Украины и Молдавии в ЕС. При этом главы стран Евросоюза не устанавливали сроки запуска переговорного процесса.

Венгерский премьер заявлял, что Будапешт сможет остановить процесс приема еще 75 раз, поэтому он не торопится препятствовать членам ЕС принимать решение о начале переговоров по вступлению Украины. Он подчеркнул, что окончательное решение будет утверждено парламентами 27 государств-членов организации.

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      Марина Совина
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