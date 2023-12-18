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05:56, 19 декабря 2023Мир

Американский офицер критично высказался об украинских военных

Капитан 1-го ранга Табах: украинцы не имеют даже базовых познаний в стратегии

Фото: Иван Родионов/РИА Новости

Украинские военные не могут адекватно распоряжаться иностранной помощью, так как не владеют даже азами стратегии. Такую точку зрения высказал бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан 1-го ранга Гарри Табах в интервью журналистке Татьяне Поповой.

Табах заявил, что украинские командиры не смогли за свою жизнь даже прочитать ни одной военной книжки. «У них все контрнаступление, как Попка-дурак, повторяют про контрнаступление», — отметил специалист.

По его мнению, не стоит сильно возлагать надежды на иностранную помощь, так как деньги не удастся потратить на то, что действительно нужно — авиацию и средства ПВО. Он назвал такую помощь подставой.

Гарри Табах — первый уроженец Советского Союза, получивший в США звание капитана 1-го ранга.

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      Марина Совина
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