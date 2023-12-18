Американский офицер критично высказался об украинских военных
Украинские военные не могут адекватно распоряжаться иностранной помощью, так как не владеют даже азами стратегии. Такую точку зрения высказал бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан 1-го ранга Гарри Табах в интервью журналистке Татьяне Поповой.
Табах заявил, что украинские командиры не смогли за свою жизнь даже прочитать ни одной военной книжки. «У них все контрнаступление, как Попка-дурак, повторяют про контрнаступление», — отметил специалист.
По его мнению, не стоит сильно возлагать надежды на иностранную помощь, так как деньги не удастся потратить на то, что действительно нужно — авиацию и средства ПВО. Он назвал такую помощь подставой.
Гарри Табах — первый уроженец Советского Союза, получивший в США звание капитана 1-го ранга.