В России рассказали о будущем разрушенной Каховской ГЭС

Депутат Новиков сообщил, что Каховская ГЭС будет восстановлена

Как только Вооруженные силы (ВС) России отодвинут линию фронта, линию соприкосновения на достаточное расстояние, Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) будет восстановлена. Так в беседе с «Лентой.ру» высказался о будущем разрушенной плотины первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По словам депутата, вся Херсонская область подлежит восстановлению, поэтому электроэнергия будет необходима.

«И хотя в целом в рамках общеэнергетической системы России недостатка в электроэнергии нет, эта плотина и все, что связано с выработкой электроэнергии, заслуживает восстановления, не только исходя из логики, связанной с восстановлением рабочих мест, но и исходя из необходимости дальнейшего наращивания производственных мощностей», — рассказал Новиков.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Каховская ГЭС может быть восстановлена благодаря сохранившимся архивным данным и современным технологиям. Он пояснил, что проектные данные по Каховской плотине сохранились в Москве. Таким образом, можно отремонтировать объект, в том числе так называемое шлюзовое хозяйство, через которое ходили суда.

