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13:17, 18 декабря 2023Россия

В России рассказали о будущем разрушенной Каховской ГЭС

Депутат Новиков сообщил, что Каховская ГЭС будет восстановлена
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Как только Вооруженные силы (ВС) России отодвинут линию фронта, линию соприкосновения на достаточное расстояние, Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) будет восстановлена. Так в беседе с «Лентой.ру» высказался о будущем разрушенной плотины первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По словам депутата, вся Херсонская область подлежит восстановлению, поэтому электроэнергия будет необходима.

«И хотя в целом в рамках общеэнергетической системы России недостатка в электроэнергии нет, эта плотина и все, что связано с выработкой электроэнергии, заслуживает восстановления, не только исходя из логики, связанной с восстановлением рабочих мест, но и исходя из необходимости дальнейшего наращивания производственных мощностей», — рассказал Новиков.

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Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Каховская ГЭС может быть восстановлена благодаря сохранившимся архивным данным и современным технологиям. Он пояснил, что проектные данные по Каховской плотине сохранились в Москве. Таким образом, можно отремонтировать объект, в том числе так называемое шлюзовое хозяйство, через которое ходили суда.

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