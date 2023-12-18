Медсестра хосписа развеяла главный миф об уходе из жизни

Медсестра хосписа по имени Джули развеяла главный миф об уходе из жизни. Подробности она раскрыла в ролике, опубликованном в TikTok.

«Люди боятся, что уход из жизни мучителен, но это самое распространенное заблуждение моих пациентов», — сказала Джули. Специалистка объяснила, что тело человека «знает, как прекращать свою работу». «Этот процесс сам по себе не является болезненным, боль могут вызвать симптомы болезни, из-за которой человек уходит из жизни, либо другие обстоятельства», — отметила она.

По словам медсестры, в медучереждениях пациентам дают обезболивающие препараты, поэтому они никогда не испытывают боли в последние минуты жизни.

Ранее Джули рассказала, какие советы получила от пациентов старше 100 лет. Она рассказала, что пожилые люди рекомендовали ей не тратить всю жизнь на работу и не думать о мнении окружающих. Медсестра также обратила внимание на то, что каждый пожилой пациент, который прибывал в хоспис, был счастлив и морально готов к уходу из жизни.