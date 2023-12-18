Перечислены самые частые причины штрафов водителям в 2023 году

«Известия»: в 2023 году водители получили больше всего штрафов за скорость

В 2023 году самой частой причиной получения штрафа за нарушение правил дорожного движения (ПДД) стало превышение скорости. Это следует из данных опроса, проведенного Группой «Ренессанс страхование» и платформой для продажи и сервисом онлайн-проверки автомобилей «Автотека», пишут «Известия».

За превышение скорости штрафовали 33 процента россиян, за несоблюдение правил парковки — 7 процентов, за разговор по телефону во время вождения — 4 процента. Более половины российских автомобилистов (58 процентов) уверены, что количество правонарушений на дорогах страны увеличилось.

При этом 86 процентов респондентов относят себя к идеальным водителям — среди них чаще всего встречаются молодые водители в возрасте 18-24 лет.

«Доля аккуратных водителей — без обращений по страховым случаям — за год увеличилась на 4 процента. При этом самой частой причиной ДТП стали столкновение с другими автомобилями (63 процента), наезды на препятствия, животных, людей (27) и повреждения посторонними предметами при движении (9)», — сообщил вице-президент по автострахованию компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

В опросе приняли участие десять тысяч респондентов в возрасте от 18 лет, которые проживают в городах-миллионниках. Специалисты проводили исследование с помощью онлайн-анкетирования в ноябре 2023 года.

Ранее стало известно, что Минтранс захотел начать штрафовать водителей за превышение временных ограничений скорости, которые на российских дорогах демонстрируются на информационных табло. Как правило, информация об ограничении скорости на информационных табло появляется на МКАД и крупных магистралях. Такое происходит во время сильных осадков или тумана.