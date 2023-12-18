Foreign Policy: на Украине преследуют русскоязычное население

Профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро заявил, что на Украине преследуют русскоязычное население. Об этом он написал в колонке для журнала Foreign Policy

По его словам, на Украине не признают русских в качестве коренного населения страны или даже меньшинства. Из-за этого они не могут рассчитывать на защиту своего культурного наследия или языка, отметил Петро. При этом он обратил внимание, что в последнее время доля украинцев, считающих украинцев и русских одним народом, резко снизилась. Вместе с тем увеличилось количество тех, кто наблюдает систематическую дискриминацию в отношении русскоговорящих на Украине. По мнению политолога, даже после того, как конфликт закончится, напряженность в вопросе прав меньшинств будет лишь усугубляться.

Кроме того, Петро также отметил, что на Украине ущемляют свободы вероисповедания и печати. Он подчеркнул, что Украинская православная церковь «приняла на себя самый серьезный удар в этом преследовании».

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал ущемлять права русских национальных меньшинств на Украине. По его словам, у представителей русского народа не может быть никаких привилегий в республике. Также принятый в прошлом году закон о нацменьшинствах не распространяется на русских, добавил он.