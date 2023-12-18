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12:10, 18 декабря 2023Силовые структуры

Суд вынес приговор экс-полицейскому по делу владелицы ювелирного бренда Darvol

Суд Москвы дал 3,5 года экс-полицейскому Асютину по делу владелицы бренда Darvol

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Таганский районный суд Москвы приговорил к 3,5 года лишения свободы бывшего полицейского Станислава Асютина, пытавшегося получить деньги за возбуждение уголовного дела против владелицы ювелирного бренда Darvol. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Мосгорсуде.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30 и по части 4 статьи 159 («Покушение на мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как сообщает Telegram-канал ««112»», Асютин был задержан 29 июля 2022 года во время передачи пакета с десятью миллионами рублей мечеными и поддельными купюрами. Указанные денежные средства он планировал получить от потерпевших от действий владелицы ювелирного бренда Darvol Дарьи Спиридоновой за возбуждение уголовного дела. Один из них решил обратиться к сотрудникам ФСБ.

Ранее одного из потерпевших по делу Спиридоновой, обвиненной в присвоении полумиллиона долларов, избили в Москве.

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