FT: наиболее активные союзники Украины обсуждают заморозку конфликта

Некоторые наиболее активные союзники Украины обсуждают возможность заморозки конфликта, чтобы выставить ее как победу Киева. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на бывшего американского чиновника.

«Мы должны перевернуть эту историю и сказать, что [президент России Владимир] Путин потерпел неудачу», — заявил чиновник.

Он также отметил, что давление на Украину с целью заключения перемирия будет только возрастать. Однако, по его мнению, для Киева заморозка конфликта будет выгоднее, так как украинская сторона якобы пользуется большей международной поддержкой.

Ранее высокопоставленный источник заявил «Известиям», что Россия готова к переговорам с Украиной, в том числе на территории западной страны. По словам собеседника издания, Москва не против переговоров с Киевом на территории западной страны, включая Венгрию. Но главное, чтобы Запад и Украина были готовы к конструктивному разговору с Россией. «Мы ни за кем бегать не собираемся», — подчеркнул он.