Девушка спешила в салон красоты и погубила троих людей по пути

Daily Mail: в Британии спешившая в салон красоты девушка погубила троих людей

Жительница Великобритании погубила троих людей, выехав на встречную полосу на автомобиле. Об этом сообщает Daily Mail.

25-летняя Лейла Барнард-Уигли устроила ДТП седьмого мая 2021 года на шоссе в городе Бридлингтон, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир. Девушка спешила в салон красоты, где у нее была назначена встреча с владелицей. Барнард-Уигли планировала продать ей косметические средства.

Девушка опаздывала и пыталась обогнать машину, которая ехала впереди нее. Она несколько раз выезжала на обочину, намереваясь объехать автомобиль по мокрой от дождя дороге. В конце концов водитель пропустил Барнард-Уигли вперед. По его словам, после этого он заметил, как ее машина смещается к обочине. Спустя несколько мгновений девушка повернула руль в другую сторону, случайно выехала на встречную полосу и столкнулась с одним из автомобилей.

В салоне машины, в которую врезалась Барнард-Уигли, находились три человека. На водительском и переднем пассажирском сиденье были мужчина и его партнерша, а на заднем — маленький мальчик. Спасти взрослых людей не удалось. Ребенок выжил, однако получил серьезные повреждения.

В суде Барнард-Уигли обвинили в совершении ДТП, в результате которого два человека получили несовместимые с жизнью травмы. Однако девушка отрицает свою вину. Судебное разбирательство по ее делу продолжается.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании попал в аварию и забыл жену и детей. Мужчина также разучился разговаривать.

