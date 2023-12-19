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15:49, 19 декабря 2023Среда обитания

Директор московского музея перечислила особенности жителей столицы

Директор Музея кино Баженова назвала москвичей быстрыми и иногда хамоватыми

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Директор московского Музея кино Лариса Баженова в разговоре с «Москвич Mag» назвала особенности и недостатки жителей столицы.

Родившаяся в Москве Баженова заявила, что жители столицы более быстрые, активные и напористые, чем другие россияне, а «иногда даже хамоватые». По ее словам, в Москве, как и в другом большом городе, особые ритмы и скорости, а живущие в городе люди должны принимать правила игры, «иначе окажешься за бортом».

Баженова также поделилась опытом пребывания в других городах. Она рассказала, что в них «сначала немного раздражаешься», почему местные жители все делают так медленно, а затем привыкаешь и получаешь удовольствие от непривычного ритма жизни.

Ранее звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева в качестве недостатков столицы перечислила большое количество светофоров и пробок. Она также отметила, что многие водители теряются в городе из-за отсутствия удобной навигации.

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      Мария Черкасова
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