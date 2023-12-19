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08:14, 19 декабря 2023Среда обитания

Раскрыта судьба наследства «Пухляша из клипа Little Big»

Московскую квартиру танцора Дмитрия Красилова унаследует его мать

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Московская квартира ушедшего из жизни танцора Дмитрия Красилова, также известного как «Пухляш из клипа Little Big», достанется его матери. Судьбу наследства артиста раскрыли в KP.RU.

Речь идет о двухкомнатной квартире в новом доме в районе Чертаново Южное. Комнаты изолированы: одна используется как спальня, а другая — это кухня-гостиная. Эту недвижимость Красилов приобрел на заработанные от участия в различных съемках деньги, без использования ипотеки.

Мать танцора — единственный наследник первой очереди, жены и детей у артиста не было. Она работает начальником на ТЭЦ завода в алтайском городе Заринск. Из родственников у Красилова также осталась старшая сестра.

18 декабря появилась информация, что Дмитрия Красилова не стало, ему было 29 лет. По предварительным данным, танцору стало плохо днем ранее, 17 декабря, когда он возвращался с работы.

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      Нина Ташевская
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