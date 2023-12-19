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16:53, 19 декабря 2023Силовые структуры

Лидера нападавшей на прохожих в Петербурге группы этапируют из Дагестана

Главного фигуранта дела о нападениях на прохожих Мамедова этапируют в Петербург

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Лидера нападавшей на случайных прохожих в Санкт-Петербурге группы Турала Мамедова этапируют из Дагестана. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, сейчас фигурант в сопровождении конвоя направляется к новому месту содержания. В Петербурге его поместят в СИЗО на время проведения следствия.

Полицейские задержали Мамедова вместе с восьмью другими обвиняемыми 26 октября. Всем задержанным вменяется хулиганство, совершенное на почве национальной ненависти и вражды.

По данным следствия, группа молодых людей, называвшая себя азербайджанской мафией, провоцировала драки со случайными прохожими в Петербурге и избивала их.

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      Олеся Мицкевич
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