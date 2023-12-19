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19:00, 19 декабря 2023Бывший СССР

Лукашенко поздравил с победой ас-Сиси

Лукашенко поздравил ас-Сиси с победой на президентских выборах в Египте
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Абдель Фаттаха ас-Сиси с очередной победой на президентских выборах в Египте. Обращение передает пресс-служба главы государства.

«Буду рад приветствовать вас в Беларуси в любое удобное время для продолжения нашего искреннего и плодотворного диалога, определения перспективных направлений дальнейшего взаимодействия», — заявил Лукашенко.

Президент отметил, что рассчитывает на успешное продолжение сотрудничества по важным для обеих стран направлении. Он добавил, что Египет может гордиться достижениями в социально-экономическом развитии.

«В арабском мире вы неизменно остаетесь маяком стабильности и устойчивости», — говорится в поздравлении Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил по телефону с Ас-Сиси ситуацию в секторе Газа. По словам российского лидера, они договорились стремиться к урегулированию ситуации и добиваться режима прекращения огня в палестинском анклаве.

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