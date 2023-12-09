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13:54, 9 декабря 2023Мир

Путин созвонился с президентом Египта

Путин по телефону обсудил с президентом Египта ситуацию в секторе Газа

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с египетским коллегой Абделем Фаттахом Ас-Сиси ситуацию в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель египетского президента Ахмед Фахми в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, оба лидера договорились стремиться к урегулированию ситуации и добиваться режима прекращения огня в палестинском анклаве. Он отметил, что инициатором разговора был Путин.

«В ходе телефонного разговора обсуждалась региональная ситуация, особенно в секторе Газа и на палестинских территориях, в свете напряженной политической и гуманитарной ситуации», — написал Фахми.

Ранее официальные лица Израиля обратились в ООН с просьбой о предоставлении гуманитарной помощи, чтобы урегулировать опасную ситуацию в секторе Газа.

В свою очередь Москва ждет от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша предложений о наблюдении за соблюдением резолюции Совбеза ООН о гуманитарных паузах в секторе Газа. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

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